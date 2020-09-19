شاهد قلة أدب إعلامى إخوانى.. الهارب حمزة زوبع يستخدم "لفظ خارج" على الهواء

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتحدث إعلاميو الإخوان بمصطلحات دينية، ويحاولون الظهور بمظهر المحافظ المتدين الذى يعبر عن الإسلام، لكن الطبع يغلب التطبع، فها هو أحد مقدمى البرامج فى القنوات الإخوانية، المذيع الإخوانى، حمزة زوبع، يتلفظ بلفظ خارج على الهواء مباشرة.

هذا اللفظ الذى قاله القيادى الإخوانى، حمزة زوبع على قناة "مكملين" الإخوانية، يكشف الأخلاق المتدنية التى تتسم بها جماعة الإخوان، وقياداتها، خاصة أنه لفظ لا يمكن أن يصدر إلا من جماعة ليس لها علاقة بالإسلام أو التدين.

اللفظ الخارج الصادر من المذيع الإخوانى، يرد على كافة الإدعاءات التى تروجها الإخوان، وقياداتها وقنواتها عن أنفسهم بأنهم جماعة تحافظ على الإسلام وتعبر عنه.