"باع بلده وبنى بيت بـ5 ملايين جنيه" أحمد عطوان في نظر الأهل والجيران.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنا في قرية بن خاوي الصغيرة بمحافظة الغربية، تستقر قصة أحد شياطين الجماعة الإرهابية، أحمد عطوان، المذيع الهارب لتركيا، ليبث سموم مخابرات الدول المعادية لمصر، ويدعم الإرهاب وسيناريو الفوضى الهدامة، هنا يكشف الأهالي البسطاء الكثير من قصص فساد، وكيف كان يروج للحزب الوطني على صحيفته صوت الغربية، وكيف تغيرت حياته بعد الهرب لتركيا من صحفي بسيط يلهث خلف رجال الأعمال لعمل الإعلانات، إلى صاحب أملاك تقدر بملايين الجنيهات المصرية.

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