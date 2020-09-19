كرة القدم… نادي الأهلي المصري يحسم صفقة ضم الدولي المغربي بدر بانون

كشفت وسائل إعلام مصرية أن النادي لأهلي المصري لكرة القدم حسم صفقة ضم الدولي المغربي المدافع بدر بانون، لاعب نادي الرجاء البيضاوي.

وأوضحت ذات المصادر اليوم السبت أن بانون، صاحب الـ26 عاما، وقع في كشوفات الأهلي لمدة ثلاثة مواسم.

ومن المنتظر أن يلتحق اللاعب بفريقه الجديد، بعد نهاية جميع المسابقات التي يخوضها النسور الخضر خلال الموسم الجاري، وخاصة دوري أبطال إفريقيا و البطولة الاحترافية.

ونقلت “اليوم السابع” عن مدرب الأهلي، السويسري رينيه فايلر، إعجابه الشديد بقدرات المغربى بدر بانون، موضحا أن “المدافع المغربي صاحب قدرات فنية عالية وطريقة أدائه ت ناسب الأهلي دائما، كما أنه ي جيد بناء الهجمات وهو ما يحتاجه لاعبو خط الدفاع”.

وتحدث المدرب السويسري عن أهمية وضرورة تدعيم دفاع الفريق، مؤكدا أنه كان ضروريا أن يتم التعاقد مع مدافع قوي من طينة بدر بانون.

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من جهته أبرز موقع “صدى البلد” أن بانون سيصبح اللاعب الأعلى أجرا داخل النادي الأهلي بعد الاتفاق على ضمه بداية من الموسم المقبل، حيث سيحصل اللاعب على راتب سنوي قيمته مليون دولار.

وتابع أن صفقة بدر بانون كلفت خزينة الأهلى مبلغ 2 مليون دولار سيتم دفعها لناديه المغربي، إضافة إلى راتب اللاعب الذي سيحصل على مليون دولار سنويا.

ويعتبر بانون أحد أبرز اللاعبين الذين أنجبتهم البطولة المغربية خلال السنوات الأخيرة، حيث قاد الرجاء للتتويج بأكثر من لقب، كما حمل شارة قيادة المنتخب المغربي للاعبين المحليين في النسخة الأخيرة من مسابقة أمم أفريقيا للمحليين.

وسيعزز بانون قائمة المحترفين المغاربة الذين يلعبون في الدوري المصري الممتاز وفي مقدمتهم وليد أزارو ، الذي يعود الموسم المقبل للقلعة الحمراء بعد انتهاء مدة إعارته للاتفاق السعودي، وثنائي الزمالك أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم.