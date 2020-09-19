نقابات الصيادلة تراسل لفتيت بعد إغلاق دار الصيدلي: الإغلاق تسبب في تعطيل المصالح الإدارية والتنظيمية للصيادلة

راسلت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بشأن “تداعيات إغلاق دار الصيدلي في العاصمة الرباط على المهنيين بعد ثبوت إصابة بعض الصيادلة الإحيائيين بفيروس كورونا”.

وأوضحت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب في مراسلتها، توصل “اليوم 24” بنسخة منها، أن “إغلاق دار الصيدلي في الرباط، تسبب في تعطيل المصالح الإدارية، والتنظيمية لمختلف مؤسساتها المتواجدة بها”.

وقالت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إن “الهيأة الوطنية للصيادلة، الكائنة بدار الصيدلي المذكورة، تضم كل التمثيليات المهنية لصيادلة والصيدليات، المقدر عددهم 12 ألف صيدلاني، وصيدلانية، وذلك على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى مجالس المختبرات المصنعة، والشركات الموزعة للأدوية، والصيادلة الإحيائيين، الذين يقعون تحت تبعات هذا الإغلاق، وتعطيل كل المصالح الإدارية لهذه المؤسسة”

ودعت نقابات الصيادلة وزير الداخلية إلى إعطاء تعليماته العاجلة، لإعادة فتح دار الصيدلي في العاصمة الرباط، لاستئناف مهامها التنظيمية للقطاع، وشددت على أنه لا يوجد أي مبرر موضوعي لإغلاق دار الصيدلي، لاسيما بعد تعقيم البناية، واخضاع القيمين عليها لاختبار الكشف عن كورونا.