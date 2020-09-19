زيدان: نريد الفوز بلقب الليغا مجددا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكر مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، أن فريقه جاهز لافتتاح مبارياته ضمن مشوار الدفاع عن لقب الليغا، عندما يواجه ريال سوسييداد غدا، الأحد، ضمن أحداث الجولة الثانية من البطولة.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي اليوم السبت "الفريق في حالة جيدة، اللاعبون استعدوا بشكل جيد وحماس، سُعداء باللعب مرة أخرى".

وأضاف "أوديغارد؟ لقد شعر ببعض الانزعاج، لكنه بخير وعاد، سيلعب دورًا مثل أي لاعب آخر، سأعتمد على الجميع والشيء المهم أن يكونوا مستعدين، ومارتن تغير لأن مسيرته كانت استثنائية ومتطورة".

وتابع "أوديغارد لاعب لريال مدريد ولديه الكفاءة ولهذا السبب عاد، وهنا أملك الأفضل وهو يمكن أن يكون لاعبًا مهمًا في الفريق".

وعن رحيل بيل، علق "لا يزعجني أنهم يقولون إنه رحل بسببي، لأن الأمر ليس كذلك، والقضية أكثر تعقيدًا، ما يمكنني قوله هو أننا لم يكن بيننا مشاكل، وأتمنى له التوفيق".

وزاد "لم أتحدث مع بيل، ما فعله هنا كان استثنائيًا، وهذا لا يجب مناقشته لأنه حقق الكثير من الألقاب، وأظهر قدراته، وهذه هي الحياة، وفي الوقت الحالي بيل هو لاعبنا، ويجب إغلاق هذا الملف ولن نتحدث عن أشياء لا معنى لها الآن".

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وبسؤاله عن إصابة هازارد، أوضح "لا يمكنني إخباركم متى سيعود، الشيء الوحيد الذي يمكن قوله إنه أفضل، وأهم شيء أن يشعر بأنه جاهز بنسبة 100%، ولدينا الوقت لأن الموسم بدأ".

وحول مستقبل يوفيتش، أجاب "أي شيء يمكن أن يحدث حتى يُغلق السوق، جميع اللاعبين جاهزون. رحيله؟ لا أعتقد ذلك".

واستكمل "أسينسيو؟ هو بحالة جيدة، لقد كان مرعوبًا من الإصابة لكنه أصبح أفضل بكثير، وكما هو الحال دائمًا سنكون حذرين، وحين يكون مستعدًا سيعود إلينا".

وواصل "التتويج بالليغا مجددًا؟ نحن نستعد لذلك، ومطالب النادي لن تتغير، نعلم أن علينا الاستعداد لبذل أقصى ما لدينا، كل عام يكون الأمر أكثر صعوبة لأن الفرق أفضل".

ونوه "رحيل ريغيلون؟ أول شيء أريد تهنئته بالموسم الذي قدمه مع إشبيلية، نمتلك لاعبين في كل مركز ولا شيء أكثر من ذلك، أملك ظهيرين ولا يمكن وجود أكثر من ذلك لكي لا تحدث فوضى، أتمنى له الأفضل".

وأتم "قائمة مغلقة؟ لا، يمكن أن يحدث أي شيء حتى 4 تشرين الأول/أكتوبر المقبل موعد نهاية سوق الانتقالات".