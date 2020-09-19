شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظة حجة والان مع التفاصيل

السبت 19 سبتمبر 2020 واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية.

وبحسب وكالة "واس" جرى خلال الفترة من 3 حتى 9 سبتمبر 2020م، ضخ 304,800 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 203,200 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6,320 فرداً

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