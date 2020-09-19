شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في إيران تتجاوز 24 ألفاً والان مع التفاصيل

السبت 19 سبتمبر 2020 قالت متحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي اليوم السبت إن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في إيران زادت 166 لتصل إلى 24118.

Advertisements ونقل التلفزيون عن المتحدثة سيما سادات لاري قولها إن العدد الإجمالي للإصابات زاد 2845 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إلى 419043. وإيران إحدى أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من الجائحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفيات كورونا في إيران تتجاوز 24 ألفاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.