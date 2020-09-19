روسيا تسجل 6065 إصابة جديدة بكورونا

السبت 19 سبتمبر 2020

أعلنت روسيا اليوم "السبت" تسجيل 6065 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية و 144حالة وفاة ما يمثل ارتفاعا في عدد الاصابات لأول مرة في أعلى حصيلة منذ شهرين وذلك بتجاوز 6 آلاف حالة وارتفاعا طفيفا في الوفيات مقارنة مع معدلات أمس " 5905 إصابة و134 وفاة".



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وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" مليون و97251 إصابة وحصيلة ضحايا الفيروس 19339 حالة وفاة، مع تماثل 5255 مرضى للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصبح مجموع المتعافين 906462 شخصاً ، بالإضافة الى اجراء أكثر من 42.4 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19".

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير الأدوية "بروموميد" الروسية، أندري ملادينتسيف، إن التكلفة الموصى بها للدواء لعلاج عدوى فيروس كورونا الجديد "أربليفير" والذي تقترب فعاليته في العلاج من 100%، هي 12320 روبل ( 165-170 دولار) وسيكون متاحا في الصيدليات الروسية اعتبارًا من يوم الاثنين القادم.