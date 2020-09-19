شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. وزير الصحة يتلقى الجرعة الأولى من «لقاح كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تلقى وزير الصحة الإماراتي عبدالرحمن العويس، اليوم السبت، الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19والتي تتضمن تقديم لقاح كوفيد 19 لفئات محددة من خط الدفاع الأول.

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وقال العويس: “إننا نسعى من خلال تقديم هذا اللقاح لتوفير كافة وسائل الأمان لأبطال خط الدفاع الأول وحمايتهم من أي أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم مؤكدا بأنه يتوافق بشكل كامل وتام مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص، وذلك عقب ظهور نتائج إيجابية للتجارب السريرية التي أجراها القطاع الصحي في الدولة”

وأوضح أن اللقاح آمن وفعال وسيساهم في تقليل الخسائر التي تسببت به جائحة كوفيد-19 والحفاظ على الأرواح، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

يذكر أن دولة الإمارات أجازت الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملا مع مصابي الفيروس من أبطال خط الدفاع الأول بهدف توفير وسائل الأمان والسلامة كافة وحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.