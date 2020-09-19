شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 إرهابيين بعملية أمنية في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

قضت قوات الأمن الباكستانية على أربعة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح مسؤول أمني باكستاني اليوم أن العملية نفذت بناء على معلومات استخباراتية رصدت تحركات لخلية إرهابية في إقليم بلوشستان، حيث قامت فرقة من قوات الأمن بمداهمة موقعاً في منطقة "آوران" البلوشية، وتبادلت إطلاق النار مع أربعة إرهابيين كانوا مختبئين هناك.

وأضاف أن الإرهابيين الأربعة قُتلوا بتبادل إطلاق النار مع قوات الأمن، مشيراً إلى أنهم كانوا من عناصر منظمة إرهابية محظورة متورطة في تنفيذ أعمال إرهابية في إقليم بلوشستان.