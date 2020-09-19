شكرا لقرائتكم خبر عن 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السطات التونسية خلال الـ 48 ساعة الماضية، 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و5 وفيات. وأوضحت وزارة الصحة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 9290 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 138 حالة.

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