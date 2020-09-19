شكرا لقرائتكم خبر عن قتيل في هجوم انتحاري شمال أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت شرطة إقليم بلخ بشمال أفغانستان في بيان اليوم أن الانفجار وقع في إحدى قرى منطقة دهدادي بإقليم بلخ، فيما بدا أن قافلة الدفاع الوطني الأفغاني كانت الهدف الرئيسي لهذا الانفجار .
يُذكر أنه قبل وقوع الانفجار بيوم واحد، قُتل 15 مسلحًا تأثرًا بانفجار قنبلة تابعة لهم قبل توقيت تفجيرها في منطقة دولت آباد بإقليم بلخ الأفغاني.
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