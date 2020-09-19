الادعاء الإثيوبي يوجه تهمة الإرهاب لـ24 شخصا

أعلن الادعاء الإثيوبي، السبت، توجيه تهم بينها الإرهاب والتحريض على العنف القبلي، لـ22 شخصا، بينهم معارضين سياسيين اثنين.

وفي بيان اطلعت عليه ”الخليج 365”، قال مكتب المدعي العام في إثيوبيا، إنه تم توجيه تهم الإرهاب والتحريض على العنف الطائفي لكل من الناشط السياسي جوهر محمد، ونائب رئيس حزب مؤتمر أورومو الفيدرالي المعارض بقلي جربا، و22 آخرين.

وذكر البيان أن التهم الموجهة للمتهمين تأتي وفقا للمادة 1176/ 2020 من إعلان مكافحة الإرهاب، والمادة 240 من القانون الجنائي الإثيوبي لعام 2004، بشأن التحريض على العنف الطائفي، وإعلان مكافحة الغش في الاتصالات.

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وأوضح البيان أن اللائحة تشمل عشر تهم منفصلة بشكل عام، تم تقديمها في المحكمة الفيدرالية العليا فرع منطقة "لدتا" وسط العاصمة أديس أبابا.

وبحسب المصدر نفسه، فإنه من المتوقع أن يمثل المتهمون أمام المحكمة المذكورة الاثنين المقبل.

وفي الأول من يوليو/ تموز الماضي، اعتقلت السلطات الإثيوبية جوهر محمد، الناشط السياسي وعضو حزب مؤتمر أورومو الفيدرالي المعارض.

كما اعتقلت أيضا بقلي جربا، نائب رئيس الحزب نفسه، وذلك عقب أحداث عنف شهدتها، حينها، أديس أبابا ومدن أخرى في إقليم أوروميا، رافقت مقتل المغني هاشالو هونديسا في 29 يونيو/ حزيران الماضي، ما أسفر عن خسائر في الأرواح وأضرار جسيمة بالممتلكات.