القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش اللبناني، السبت، العثور على 1.3 طن من المفرقعات أثناء بحث في مرفأ بيروت الذي دمره الشهر الماضي انفجار هائل ناجم عن تخزين سيئ لكمية كبيرة من المواد الكيماوية.
وقال الجيش، في بيان على موقعه الإلكتروني: "في إطار أعمال الكشف والمسح التي تقوم بها وحدات الجيش في مرفأ بيروت تم العثور على 1320 كيلوجراما من المفرقعات موضبة في 120 علبة كرتونية ومخزنة في أحد العنابر".
وتابع البيان القول: "وعلى الفور قام عناصر فوج الهندسة بإزالتها حيث تم إتلافها والتخلص منها".
وكان الجيش اللبناني قد قال في الثالث من سبتمبر/أيلول الجاري إنه عثر أيضا على 4.35 طن من نترات الأمونيوم قرب مدخل مرفأ بيروت وذكر حينها أنه يتعامل معها.
ودمر الانفجار الضخم في الرابع من أغسطس/آب المرفأ وجزءا من وسط بيروت وراح ضحيته ما لا يقل عن 190 شخصا.
وألقيت باللائمة في انفجار المرفأ على تخزين 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار في ظروف سيئة منذ سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر مرفأ بيروت يبوح بأسراره.. العثور على 1300 طن مفرقعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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