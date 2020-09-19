حلفاء في مهمة استطلاع.. سوجا يلتقي بومبيو بطوكيو الشهر المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت وسائل إعلام يابانية، السبت، أن رئيس الوزراء يوشيدا سوجا سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في طوكيو أوائل الشهر المقبل، في أول لقاء دولي رفيع المستوى لخليفة شينزو آبي.

وأشارت هيئة الإذاعة اليابانية (ان اتش كيه) إلى أنه من المقرر أن يعقد وزيرا خارجية البلدين، إضافة إلى نظيريهما الأسترالي والهندي اجتماعا.

وسيكون هذا أول اجتماع رفيع المستوى لسوجا مع مسؤولين أجانب منذ تولى المنصب الأسبوع الماضي، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة الإذاعة اليابانية التي لم تكشف عن مصدر معلوماتها.

ويعد اللقاء فرصة للبلدين الحليفين من أجل تقييم مستقبل العلاقات بينهما في ظل قيادة يابانية جديدة.

والأربعاء الماضي، انتخب البرلمان الياباني يوشيهيدي سوجا رئيسا للوزراء، ليصبح أول زعيم جديد للبلاد منذ نحو ثماني سنوات، خلفا لشينزو آبي الذي قدمت حكومته في وقت سابق استقالتها.

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ويرتقب أن تعلن تشكيلة حكومة سوجا (71 عاما) المقرب من آبي، في وقت لاحق.

وفاز سوجا بالانتخابات الداخلية للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، لكي يصبح رئيسا جديدا للحزب، ووعد بمواصلة سياسة سلفه الذي كان يتولى السلطة منذ نهاية 2012.

وأعلن آبي، أكثر رؤساء وزراء اليابان بقاء في السلطة الشهر الماضي، أنه سيستقيل بسبب سوء حالته الصحية، منهيا فترة استمرت نحو ثماني سنوات.

ويواجه رئيس الوزراء الجديد مجموعة من التحديات بما في ذلك إنعاش الاقتصاد المتضرر من أزمة فيروس كورونا.