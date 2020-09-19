ضربة استباقية في الهند تفشل مخطط "القاعدة".. واعتقال 9 إرهابيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الهندية اليوم السبت، توقيف 9 عناصر يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة الإرهابي، كانوا يخططون لشن هجمات في البلاد، بما في ذلك العاصمة نيودلهي.

وأوضحت هيئة مكافحة الإرهاب في بيان، أنه تم تنفيذ الاعتقالات خلال مداهمات في العديد من المواقع في منطقة "ارناكولوم" بولاية كيرالا جنوب الهند وفي منطقة مرشد آباد في ولاية "البنغال الغربية" شرق البلاد.

وأشارت إلى أنها تحقق في تقارير بشأن شبكة محلية لعناصر القاعدة في أماكن مختلفة في الهند.

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وقال البيان: "كانت الجماعة تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية على منشآت حيوية في الهند بهدف قتل أشخاص أبرياء وإثارة الرعب بينهم".

ولفت إلى مصادرة أجهزة رقمية ووثائق ومنشورات وأسلحة حادة وأسلحة نارية محلية الصنع ونشرات حول كيفية صنع متفجرات.

يذكر أن الهند كانت هدفا لهجمات إرهابية من قبل جماعات متشددة في السابق، من بين ذلك هجوم من قبل مسلحين على العديد من الأهداف في مومباي في نوفمبر/ تشرين ثان 2008، قتل خلاله 160 شخصا.