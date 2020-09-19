شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفيات كورونا في إيران تتجاوز 24 ألفاً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت متحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي اليوم السبت إن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في إيران زادت 166 لتصل إلى 24118.



ونقل التلفزيون عن المتحدثة سيما سادات لاري قولها إن العدد الإجمالي للإصابات زاد 2845 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إلى 419043. وإيران إحدى أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من الجائحة.

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