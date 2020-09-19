شكرا لقرائتكم رئيس العراق يدعو لانتخابات مبكرة بعيدة عن سطوة السلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذر الرئيس العراقي، برهم صالح، السبت، من التراخي في محاسبة المسؤولين الفاسدين والمعرقلين لبناء دولة ذات سيادة كاملة، داعياً إلى إجراء انتخابات مُبكّرة "حرّة ونزيهة" بعيداً عن سطوة السلاح.

وتحدث في كلمة له في مؤتمر حول المرأة حول الوضع السياسي، قائلاً "نسعى لاستعادة هيبة الدولة ولا تراجع عن المحاسبة".

كما قال إن "الإصلاحات تتطلب توفير مناخ سياسي مناسب عبر إرادة جدية لإجراء الانتخابات المبكرة تكون حرة ونزيهة بعيدا عن سطوة السلاح".

وفي شأن حقوق المرأة قال إن "هناك تاريخاً أسود ومخزياً من المعاناة التي واجهاتها النساء، ويجب ضمان حقوق المرأة"، داعياً إلى "إقرار مشروع قانون الناجيات الإيزيديات المُرسل من رئاسة الجمهورية".

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من البصرة

صلاحيات الرئيس

والجمعة، أعلنت الرئاسة العراقية، أن مقترحات التعديلات الدستورية شملت صلاحيات الرئيس نفسه، مشيرة إلى أن التعديلات المقترحة تضمنت تشكيل الكتلة الفائزة بالانتخابات.

كما أكدت أن نتائج الحملة على السلاح غير الشرعي في البصرة ممتازة، مشددة على ضرورة وضع خطط للسيطرة على السلاح المنتشر.

وفي وقت سابق قال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن العراق لا يمكن أن يكون جزءًا من سياسة المحاور، مضيفاً أن استقرار البلاد يعد ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار في الإقليم.

كما أوضح أنه يجب على الجميع احترام سيادة العراق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.