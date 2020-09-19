محمد اسماعيل - القاهرة - فولفسبورج - (د ب أ):
تقوم شركتا السيارات الألمانية "فولكس فاجن" والأمريكية "فورد" بدمج جزء من أساطيلهما.
وقال متحدث باسم فولكس فاجن لوكالة بلومبرج للأنباء إن التسجيل كحليفين في المركبات التجارية الخفيفة لدى المفوضية الأوروبية من شأنه أن يساعد فولكس فاجن على الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الانبعاثات الكربونية، وعدم الاضطرار إلى دفع غرامة.
وأوضح المتحدث أنه لا يزال أمام فورد مهلة للامتثال لهذه القواعد، وهذا يصب في صالح فولكس فاجن.
ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك أموال ستتدفق بين الشركات، أو حجمها.
وفي عام 2019 أبرمت شركة "فيات" الإيطالية صفقة مماثلة مع "تيسلا" الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر لتجنب غرامات الكربون.. فولكس فاجن وفورد تدمجان جزءًا من أساطيل الشركتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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