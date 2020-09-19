بعد رفع الحظر عن إقامة الأفراح.. شروط وتفاصيل قرض حفل الزفاف في 4 بنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

تسمح الحكومة بعد غدٍ الاثنين بإقامة الأفراح، بعد توقف لأكثر من 6 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم السبت، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالسماح بإقامة الأفراح والمؤتمرات والمعارض وصلاة الجنازة بضوابط محددة في ظل جائحة كورونا وذلك بدءاً من بعد غدٍ الاثنين.

وتحيي هذه الخطوة قروض حفلات الزفاف التي تقدمها البنوك للمقبلين على الزواج.

وتقدم 4 بنوك قرضًا شخصيًا للشباب تحت اسم تمويل "ليلة العمر" كما تطلق عليه البنوك بهدف مساعدة الشباب في تمويل إقامة حفل الزفاف.

وتشترط البنوك باستثناء بنك ناصر الاجتماعي تمويل الفنادق الكبري فقط، ويصرف البنك القرض للفندق مباشرة لسداد حفل الزفاف ولا يتم إعطاؤه في يد المقترض ضمانا لعدم استخدامه في أشياء أخرى.

وتطلب البنوك من المقترض للحصول على القرض فاتورة من الفندق بتكاليف حفل الزفاف وصورة بمفردات الراتب الشهري مختومة من جهة العمل وإيصال مرافق حديث مياه أو كهرباء لا يكون مر عليه أكثر من 3 أشهر وصورة من الرقم القومي سارية وفتح حساب جاري بالبنك لإصدار شيكات القرض.

وتتباين نسبة الفائدة من بنك إلى آخر وكذلك حسب العميل موظف في القطاع العام أو الخاص أو من أصحاب المشروعات.

ويوضح "الخليج 365" شروط تمويل ليلة العمر في 4 بنوك وهم التجاري الدولي CIB وبنك فيصل الإسلامي والبركة وبنك ناصر الاجتماعي كالتالي:

1 - البنك التجاري الدولي (CIB):

350 ألف جنيه الحد الأقصى للقرض.

5 سنوات الحد الأقصى لسداد القرض.

2% مصاريف إدارية من إجمالي قيمة القرض تسدد مرة واحدة.

السن لا يتجاوز 60 عاما عند سداد آخر قسط.

الراتب لايقل عن 2600 جنيهًا شهريًا

2 - بنك فيصل الإسلامي:

150 ألف جنيه الحد الأقصى لقيمة القرض.

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5 سنوات مدة سداد القرض.

1.5% نسبة المصاريف الإدارية على إجمالي قيمة القرض.

لا يتجاوز سن العميل عن 60 عاما عند سداد آخر قسط بالقرض.

جنيه 1500 جنيه الحد الأدنى للدخل الشهري للمقترض.

3 - بنك البركة:

200 ألف جنيه الحد الأقصى للقرض.

2% نسبة المصاريف الإدارية.

الحد الأقصى لسداد القرض عامين.

لا يتجاوز سن المقترض عن 60 عاما عند سداد آخر قسط.

3 آلاف جنيه الحد الأدنى للدخل الشهري للعميل.

4- بنك ناصر الاجتماعي:

يقدم القرض كمساعدة الأسر الأولى بالرعاية فقط وبعد إجراء استعلام من مكتب الشئون الاجتماعية على المقترض والشروط كالتالي:

10 آلاف جنيه الحد الأقصى لقيمة التمويل.

بدون فائدة.

نسبة المصاريف الإدارية تكون رمزية.

لا يشترط سن محدد.

يشترط عدم امتلاكه دخل شهري ثابت للحصول على المساعدة وغير موظف.