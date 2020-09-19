ضبط طن أرز تمويني منتهي الصلاحية بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
شنت إدارة تموين الحسينية، بالشرقية، حملة تفتيشية مُكبرة بعد ورود معلومات مفادها تجميع أحد المواطنين بعزبة "الديبة" التابعة لقرية "صان الحجر البحرية أرز تموين منتهي الصلاحية، وإعادة بيعه في السوق السوداء.
وتبين أن المشكو في حقه "ح.س.م" يجمع أرز تمويني قديم ومنتهي الصلاحية، ويُعيد خلطه بأبيض جديد و تعبئته وبيعه في السوق السوداء بغرض التربح.
وأسفرت الحملة عن ضبط طن و60 كيلو أرز تموين، منتهي الصلاحية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1728 جُنح أمن دولة طوارئ صان الحجر لسنة 2020، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
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