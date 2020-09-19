مصر تؤكد دعمها وتضامنها الكامل مع تطلعات شعب مالي نحو السلام والتنمية

أكد المندوب الدائم لمصر لدى الاتحاد الأفريقي السفير أسامة عبد الخالق على دعم وتضامن مصر الكامل مع تطلعات شعب مالي نحو السلام والتنمية، مشددا على ضرورة استعادة النظام الدستوري بشكل عاجل وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما أكد عبد الخالق - خلال اجتماع مجلس السلم والأمن الأخير حول تطورات

الموقف في مالي الذى عقد اليوم السبت - على أهمية الحوار الوطني المالي كأداة لا غنى عنها من أجل التوافق على خارطة طريق للانتقال السياسي بالبلاد بشكل يحفظ السلم والأمن ومواجهة التنظيمات الإرهابية وتنفيذ اتفاق الجزائر لعام 2015.ونوه بأن أية عقوبات مفروضة على مالي من جانب أي طرف اتصالاً بالأحداث الأخيرة ينبغي ضمان عدم تأثيرها على الشعب المالي الشقيق أو مساسها بتمتعه في حقوق الإنسان الأساسية وفي مقدمتها الحق في التنمية والغذاء والصحة وحرية الحركة.وطالب عبد الخالق، الاتحاد الأفريقي والتجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا بمرافقة مالي وشعبها وصولاً إلى بر الأمان وتلبية تطلعات الشعب المالي نحو الديمقراطية والاستقرار والرفاهية.