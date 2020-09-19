الكشف عن اختبار فريد من نوعه لكوفيد 19

قامت مقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا بإطلاق طريقة فريدة من نوعها وهي غرغرة جديدة للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و19 عاما. حيث يمكن الآن لمعظم الأطفال في كولومبيا البريطانية أن يقولوا وداعا لتلك المسحات المزعجة التي تؤخذ من الأنف واختبارات كوفيد-19 الأخرى غير المريحة وفقا لسكاي نيوز.

حيث صرحت مسؤولة الصحة الإقليمية في كولومبيا البريطانية بوني هنري في مؤتمر صحفي إنها واحدة من الأولى من نوعها حول العالم.

وأعلن مركز كولومبيا البريطانية للسيطرة على الأمراض إن

الاختبار الجديد للكشف عن الإصابة بـفيروس كورونا الجديد المسبب لوباء كوفيد-19 دقيق تماما مثل الاختبارات باستخدام مسحة الأنف ولكنه أسهل بكثير بالنسبة للأطفال.

وكشف هنري ان هذه غرغرة تكون باستخدام محلول ملحي جديد حيث تضيف القليل من المحلول الملحي العادي لذلك الماء المعقم في فمك وتحركه قليلا ثم تبصقه في أنبوب صغير وهذه طريقة أسهل لجمعها بالنسبة للشباب وصغار السن.

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ومن جانب آخر أوضح مسؤولو الصحة العامة في كولومبيا البريطانية أنهم قاموا بمقارنة نتائج هذا النوع من الاختبارات لدى كل من الأطفال والبالغين ووجدوا أن معدل اكتشاف كوفيد-19 كان مشابها للغاية لمسحة الأنف.

حيث أن كولومبيا البريطانية سوف تمنح الأطفال الأولوية للاختبار الجديد لكنها تأمل في توسيع نطاقها ليشمل البالغين في الأسابيع المقبلة.

في الوقت الذي لا يزال يتعين أخذ العينة إلى المختبر لمعالجتها واستخراج النتائج فإنه لا يلزم إجراء الاختبار بواسطة أخصائي رعاية صحية.

وأنه مع التحاق غالبية الطلاب في كندا حاليا بالمدرسة شخصيا يزداد الطلب على اختبار كوفيد-19 حيث شهدت كندا مضاعفة الحالات اليومية الجديدة في الشهر الماضي.