رئيس الوزراء العراقي يدعو إلى الإسراع في استكمال قانون الانتخابات

دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم السبت إلى ضرورة الإسراع في استكمال قانون الانتخابات والمصادقة عليه تمهيدا لإجراء الانتخابات المبكرة في البلاد وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وقال الكاظمي ـ حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ إن "مشروع قانون العنف الأسري الذي قدمته الحكومة لا يزال في إطار الشد والجذب بين رئيسي الجمهورية برهم صالح ومجلس النواب محمد الحلبوسي.. لذلك ندعو إلى ضرورة استكمال قانون الانتخابات في أسرع وقت ممكن تمهيدا لإجراء الانتخابات المبكرة في البلاد"، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة التكاتف لدعم الحكومة على إنجاز مهامها الجسيمة.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد أعلن في وقت سابق إجراء انتخابات عامة مبكرة، وذلك في إطار الوفاء بالوعود التي قدمها عندما وصل إلى السلطة في شهر مايو الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات التي أجبرت سلفه، عادل عبدالمهدي، على الاستقالة. الأسري الذي قدمته الحكومة لا يزال في إطار الشد والجذب بين رئيسي الجمهورية برهم صالح ومجلس النواب محمد الحلبوسي.. لذلك ندعو إلى ضرورة استكمال قانون الانتخابات في أسرع وقت ممكن تمهيدا لإجراء الانتخابات المبكرة في البلاد"، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة التكاتف لدعم الحكومة على إنجاز مهامها الجسيمة.وكان رئيس الوزراء العراقي قد أعلن في وقت سابق إجراء انتخابات عامة مبكرة، وذلك في إطار الوفاء بالوعود التي قدمها عندما وصل إلى السلطة في شهر مايو الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات التي أجبرت سلفه، عادل عبدالمهدي، على الاستقالة.

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