أمريكا تتهم روسيا بسرقة معلومات عن الصاروخ الخارق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لديها صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت "خارق للغاية"، وهو أسرع بكثير من الصاروخ الذي يزعم أن روسيا "سرقت" معلومات عنه من إدارة أوباما وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.
هكذا رد على الاتهامات بالكشف عن معلومات سرية.
وأوضح ترامب قائلا: "بعض التفهة: يبدو لي أنه يكشف عن معلومات سرية "لا كلما فعلته هو إخبار العالم بأننا نملك أقوى سلاح، لكنني لا أقول حتى ما هو نوع السلاح، آمل ألا نضطر أبدًا إلى استخدامه، لدينا صاروخ خارق سرعته بسرعة الصوت أسرع بخمس مرات من الصاروخ التقليدي وسرقت روسيا هذه المعلومات من إدارة أوباما، وصنعت صواريخها الخاصة".
وأكد ترامب أنه الآن، طورت الولايات المتحدة صاروخًا أسرع.
وأضاف: "لدينا الآن أعظم سلاح صنعه الإنسان على الإطلاق. لقد أحيينا الجيش ورفعناه إلى مستوى لم يكن أحد يعتقد أنه سيكون ممكنًا. وقلت إننا صنعنا أقوى سلاح عرفته البشرية. هذه حقيقة".
في الوقت نفسه، وفقًا للرئيس، هذا السلاح متقدم جدًا لدرجة أن روسيا والصين "تحسدان" الولايات المتحدة.
وخلص ترامب إلى القول: "إنهم لا يعرفون ما لدينا، لكنهم يعرفون أن هذا شيء لم يسمع به أحد من قبل".
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