الرئيس العراقي يحذر من التراخي بمحاسبة الفاسدين

حذّر الرئيس العراقي برهم صالح، من التراخي في محاسبة المسؤولين الفاسدين والمعرقلين لبناء الدولة، داعيا إلى إجراء انتخابات مُبكّرة حرّة ونزيهة بعيدا عن "سطوة السلاح" وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال صالح، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الدولي الثاني

عشر لمناهضة العنف ضد المرأة، أوردتها قناة "السومرية نيوز"، اليوم السبت "إن هناك تاريخاً أسود ومخزياً من المعاناة التي واجهتها النساء، ويجب ضمان حقوق المرأة"، داعيا في الوقت ذاته إلى إقرار مشروع قانون الناجيات الايزيديات المُرسل من رئاسة الجمهورية.وعلى الصعيد السياسي .. أشار صالح، إلى أن الإصلاحات تتطلب توفير مناخ سياسي مناسب عبر إرادة جدية لإجراء الانتخابات المبكرة تكون حرة ونزيهة بعيدا عن سطوة السلاح، مشددا على ضرورة عدم التراخي في محاسبة الفاسدين والمعرقلين لبناء دولة ذات سيادة كاملة.