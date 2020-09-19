بايدن : ترامب مصدر للقلق أكثر من تيك توك

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آخر تحديث: 19 - سبتمبر - 2020 12:56 مساءً
مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جون بايدن
اعتبر مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب بأنه مصدرللقلق أكثر من التطبيق الصيني تيك توك .
وقال جو بايدن، إن شركة تطبيق (تيك توك) المملوكة للصين مصدر قلق خطير، لكن تصرفات منافسه الجمهوري، الرئيس الحالي، دونالد ترامب، تثير القلق أكثر.
قال بايدن للصحفيين في مينيسوتا: “أعتقد أن هذه المسألة تثير قلقًا خطيرًا كون شركة تطبيق (تيك توك) لديها إمكانية الوصول إلى مئات الملايين، من بينهم أكثر من مائة مليون شاب في الولايات المتحدة. هذا مصدر قلق. لكن ما يقلقني أكثر هو ما يفعله ترامب وكيفية قيامه بذلك”.
وفرضت الولايات المتحدة سلسلة من القيود على الشركات الصينية بدعوى “تهديد الأمن القومي” وخاصة “هواوي” عملاق الاتصالات الصينية الرائدة في مجال شبكات الجيل الخامس. كما قررت واشنطن حظر تطبيق “تيك توك” وتضغط على الشركة الصينية مالكة التطبيق لبيع عملياته في الولايات المتحدة.
أعلنت السلطات الأمريكية أنها ستقوم بحظر التطبيقات الصينية “تيك توك” و”وي تشات” في البلاد اعتبارا من 20 أيلول/سبتمبر.
ووفقا لوكالة “رويترز”، نقلا عن ممثلين من وزارة التجارة الأمريكية، فإن الحكومة الأمريكية ستصدر توجيها إلى شركتي “آبل” و”غوغل” وغيرهما لإزالة التطبيقات الصينية من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويشار إلى أن السلطات لن تجبر المستخدمين القدماء للتطبيقات بحذفها والتوقف عن استخدامها، ولكنهما لن تسمح بحصولهم على التحديثات.
وأضاف مسؤولون في وزارة التجارة: “قد ترفع الولايات المتحدة الحظر المفروض على تنزيل تيك توك إذا وافق الرئيس دونالد ترامب على صفقة امتلاك التطبيق”، ويأتي ذلك على خلفية مساعي الإدارة الأمريكية لزيادة الضغط على الشركات الصينية.
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