روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع 4 دول بعد توقفها لأشهر بسبب كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 3 ساعات

قررت روسيا ، الجمعة ، استناف رحلات الطيران الجوية مع أربع دول ، وذلك بعد توقفها لعدة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد .

أعلن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد، للصحفيين، أن روسيا ستستأنف الرحلات الجوية مع 4 دول في الأيام القادمة.

وجاء في بيان للمركز، أنه أتخذ القرار باستئناف الرحلات مع بيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان اعتبارا من 21 سبتمبر/أيلول ومع كوريا الجنوبية اعتبارا من 27 سبتمبر الجاري.

وأوضح البيان أن الرحلات الجوية من وإلى نورسلطان وبشكيك ومينسك وسيئول ستنفذ مرة واحدة كل أسبوع.

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يذكر أن روسيا علقت جميع الرحلات الجوية الدولية قبل عدة أشهر لمنع انتشار فيروس كورونا، وقبل فترة تم استئناف الرحلات مع تركيا وتنزانيا وبريطانيا وأبخازيا وسويسرا ومصر والإمارات والمالديف.

وجاء في بيان للوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي “روس أفياتسيا”،: “وفقًا لقرار الحكومة الروسية، اعتبارًا من 8 أيلول/ سبتمبر، يمكن لشركات الطيران الروسية والأجنبية المحددة بدء تسيير رحلات منتظمة من وإلى القاهرة (مصر) بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيًا”.

وأضافت أيضًا أنه يمكن تسيير الرحلات إلى دبي (الإمارات العربية المتحدة) بمعدل رحلتين في الأسبوع، وماليه (جزر المالديف) بمعدل رحلتين في الأسبوع.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة مصر للطيران، استئناف تسيير رحلاتها المباشرة بين القاهرة وموسكو بداية من 17 سبتمبر/ أيلول الجاري وبمعدل 3 رحلات أسبوعيا، وذلك مع اتخاذ التدابير الصحية اللازمة بسبب تفشي وباء “كوفيد 19”.