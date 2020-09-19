كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وفيات كورونا في إيران تتجاوزت 24 ألفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم السبت، تجاوز عدد الوفيات في البلاد 24 ألفا جراء فيروس كورونا، مؤكدًا أن 28 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير.

وسجلت وزارة الصحة الإيرانية، 2845 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 419.043.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن تسجيل 166 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 24.118.

وأكدت الصحة الإيرانية، ارتفاع عدد المتعافين إلى 375.632، مشيرة إلى أن 3.893 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

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وأشارت وزارة الصحة الإيرانية، إلى ارتفاع عدد تحاليل كورونا حتى اليوم إلى 3.719.210.، مضسفة أن 28 إقليما من أصل 31 لا تزال في وضع صحي خطير، موزعين كما يلي:

13 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: طهران، مازندران، جيلان، قم، أصفهان، خراسان رضوي، أذربيجان الشرقية، كرمان، خراسان شمالي، سمنان، يزد، زنجان، قزوين.

15 إقليما في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: أذربيجان الغربية، البرز، فارس، لرستان، هرمزغان، أردبيل، بوشهر، كرمانشاه، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد، خراسان جنوبي، مركزي، إيلام، غلستان، خوزستان.