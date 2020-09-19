كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الجيش اللبناني يعلن أعداد المفقودين في تفجير مرفأ بيروت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة روسيا اليوم، بأن قيادة الجيش اللبناني، أعلنت أنه لا يزال هناك 9 مفقودين جراء انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 أغسطس الماضي وأسفر عن سقوط أكثر من 180 قتيلا وآلاف الجرحى.

وقد أنجزت قيادة الجيش، أعمال المسح في المناطق التي تضررت جراء الإنفجار خلال 15 يوما، فيما تولت أعمال المسح 250 لجنة مؤلفة من 1000 ضابط ورتيب، إضافة إلى 500 مهندس مدني.

وأوضحت قيادة الجيش اللبناني، أنه تم مسح 85744 وحدة متضررة، معتبرة أن "هذه العملية تعد كافية ولا حاجة بالتالي إلى إجراء عمليات مسح إضافية من قبل الجهات المانحة".

وكانت قيادة الجيش اللبناني، شددت على أن ملف المفقودين لم يقفل ولن يقفل طالما أن أعمال البحث مستمرة في منطقة الانفجار، مشيرة إلى أن "عدد المفقودين​ هو تسعة أشخاص، سبعة لبنانيين واثنان من السوريين".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت ارتفاع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 171 فيما يتراوح عدد المفقودين بين 30 و40 مفقودا.

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هذا وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجار هائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان .

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

ويأتى ذلك فى ذكرى مرور 15 عاما على مقتل الزعيم السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من حزب الله يوم الجمعة المقبل.