كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على العاصفة كالسيدا وخطورتها على مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كاسيلدا هي عاصفة شبه استوائية في البحر المتوسط وتشبه الأعاصير في حركتها وكانت منخفض جوي تسبب في هطول قوي للأمطار على ليبيا وتونس، وبعد تحرك المنخفض باتجاه البحر تطورت قوته وأصبح عاصفة شبه استوائية.



وهي نوع من العواصف قليلة الحدوث والتي في الغالب تتشكل في الخريف او بداية الشتاء، احيانا تتطور وتصبح عواصف قوية قد تصل الى قوة اعصار من الدرجة الاولى.



وتشكلت العاصفة كاسيلدا نتيجة لتسرب هواء بارد في طبقات الجو العالية والمُتوسطة، وعملت على نشوء حالة من عدم الإستقرار الجوي، سرعان ما تطورت إلى عاصفة متوسطية.



وتتحرك العاصفة كاسيلدا شمالًا نحو وسط البحر الأبيض المتوسط، لتكتسب في طريقها المزيد من القوة والعنف من الحرارة العالية لمياه البحر، ثم نحو الشمال الشرقي، لتؤثر بشكل مباشر على اليونان ثم جزيرة كريت. وتتحرك العاصفة كاسيلدا شمالًا نحو وسط البحر الأبيض المتوسط، لتكتسب في طريقها المزيد من القوة والعنف من الحرارة العالية لمياه البحر، ثم نحو الشمال الشرقي، لتؤثر بشكل مباشر على اليونان ثم جزيرة كريت. وتشكلت العاصفة كاسيلدا الثلاثاء الماضي قبالة السواحل الليبية بعدما كانت عبارة عن حالة من عدم استقرار جوي قوية جلبت كميات كبيرة من الأمطار على سواحل شمال غرب ليبيا، وبدأ مركز العاصفة يتحرك شمالًا فوق مياه وسط البحر المتوسط. Advertisements وبدأت تأثيرات العاصفة كاسيلدا على السواحل الغربية من اليونان من مساء الخميس الماضي على شكل سحب رعدية مُحملة بكميات كبيرة من الأمطار، مُترافقة برياح عاتية تتجاوز سرعة هباتها 150 كمساعة، وبعدها تحركت شرقا باتجاه العاصمة اليونانية أثينا وعموم مناطق اليونان. وأثرت العاصفة بشكل مباشر على حركة الملاحة البحرية، وتتسبب باغلاق الموانئ نظرًا للارتفاع الكبير في أمواج البحر تنيجة لشدة الرياح المُصاحبة للعاصفة كاسيلدا، وتشير التوقعات إلى حدوث تراجع في شدة العاصفة اليوم وتحركها نحو الجنوب الشرقي باتجاه جزيرة كريت، ويُتوقع أن تؤثر عليها برياح قوية، تصل بعض هباتها لحدود 120 كمساعة، مترافقة بالأمطار الغزيرة.



وقالت هيئة الأرصاد الجوزية اليوم أنه من خلال متابعة صورة الاقمار الصناعية والنماذج العددية، فإن العاصفة كاسيلدا تصل الي أقصي غرب البلاد غدا الاحد مساءا مسببة رياح نشطة تصل سرعتها ٢٠ عقدة وارتفاع في الامواج مع بداية يوم الاثنين ٢١ سبتمر كما يصاحبها سقوط أمطار تكون غزيرة علي السلوم ومطروح.



وستقتصر بقايا العاصفة على زخات رعدية من المطر تتركز في شمال غرب مصر مع تراجع كبير في سرعة الرياح، حيث ستكون معتدلة الى نشطة السرعة لن تتجاوز سرعة هباتها ال 60كلمساعة، وتنخفض درجات الحرارة قليلاُ مقارنة بالايام السابقة.