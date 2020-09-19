طنجة.. تدوينة على “فايسبوك” تقود صاحبها إلى المتابعة بعد نشر خبر زائف حول العثور على طفلة مقتولة

تسبب خبر زائف نشره شاب على صفحته بالفايسبوك، إلى إحالته، أمس الجمعة، بطنجة، على النيابة العامة المختصة للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق ببث أخبار من شأنها المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.

وبحسب بلاغ لولاية أمن طنجة، فإن المشتبه فيه، البالغ من العمر 28 عاما، كان قد نشر على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي صورة لطفلة، ومشفوعة بتعليقات يدعي فيها أنها اختفت بمدينة القنيطرة وعثر عليها مقتولة على ضفاف واد سبو.

وقد أسفرت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة على خلفية هذه القضية، عن التوصل إلى أن مصالح الشرطة بمدينة القنيطرة، لم تسجل أية حالة تتعلق باختفاء أو باكتشاف لجثة طفلة بواد سبو، وذلك قبل أن يتم تحديد هوية ناشر هذه الأخبار الزائفة وتوقيفه بمدينة طنجة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة صباح اليوم الجمعة.