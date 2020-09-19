كورونا: وفاة في قلقيلية و90 إصابة جديدة بغزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفيت شابّة (32 عامًا) من مدينة قلقيلية متأثرة بإصاباتها بفيروس كورونا المستجد، فيما سجل قطاع غزة المحاصر 90 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان صدر عنها، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 2313، بينها 1810 حالات نشطة، منذ آذار/ مارس الماضي.

وأوضحت أن عدد الوفيات جرّاء الإصابة بكورونا بلغ 17 حالة، بينما وصل عدد حالات التعافي إلى 486، دون الإشارة إلى وفيات جديدة.

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وفرضت الحكومة في غزة، حظرا شاملا للتجوال في 24 آب/ أغسطس الماضي، عقب اكتشاف أولى حالات الإصابة بكورونا من داخل المجتمع، لكنها خففته في وقت لاحق، حيث سمحت للسكان بالتحرك لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وفي قلقيلية، أوضح المحافظ، رافع رواجبة، أن "الشابة المتوفاة كانت تعاني من مرض يسبب نقصا مستمرا في الدم".

ولفت إلى أن الضحية الشابة للفيروس "كانت حاملا ووضعت جنينها قبل أيام وهو في حالة صحية جيدة ويقبع في الحضانة بأحد المستشفيات".

وارتفع وفيات كورونا في المناطق المحتلة عام 1967 إلى 287. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 44 ألفا و37، بينها 286 وفاة، و30 ألفا و942 حالة تعاف.