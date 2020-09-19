- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الحديدة.. المشتركة تضبط شاحنة تبريد تحمل ذخائر بطريقها للحوثيين والان مع التفاصيل
السبت 19 سبتمبر 2020
ضبطت القوات المشتركة في الساحل الغربي بمساعدة من المواطنين شاحنة تبريد تحمل ذخائر كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي.
وقال مصدر في القوات المشتركة المرابطة في عُزْلة الزّهاريّ: إنهم تمكنوا من القبض على شاحنة تبريد، نوع: (دينّا، ايسوزو) تحمل ذخائر مخبأه في داخلها.
وأضاف المصدر، أن الشاحنة كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي؛ إذ قام أهالي المنطقة بإبلاغ القوات المشتركة عن تلك الشاحنة، فقامت القوات بملاحقة الشاحنة في المناطق الرملية، وضُبِطت محمّلة بالذخائر، وسُلمت إلى قسم الشرطة، في مديرية (المخا)؛ للتحقيق مع المهربيين، ويأخذ القانون مجراه.
ويذكر أن القوات المشتركة قد أحبطت عمليات تهريب سابقة لشحنات من الذخائر والأسلحة والأسمدة، ومواد تدخل في صناعة المتفجرات، كانت في طريقها للمليشيات الحوثية.
كانت هذه تفاصيل خبر الحديدة.. المشتركة تضبط شاحنة تبريد تحمل ذخائر بطريقها للحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.