الحديدة.. المشتركة تضبط شاحنة تبريد تحمل ذخائر بطريقها للحوثيين

السبت 19 سبتمبر 2020

ضبطت القوات المشتركة في الساحل الغربي بمساعدة من المواطنين شاحنة تبريد تحمل ذخائر كانت في طريقها إلى مليشيات الحوثي.



وقال مصدر في القوات المشتركة المرابطة في عُزْلة الزّهاريّ: إنهم تمكنوا من القبض على شاحنة تبريد، نوع: (دينّا، ايسوزو) تحمل ذخائر مخبأه في داخلها.

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وأضاف المصدر، أن الشاحنة كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي؛ إذ قام أهالي المنطقة بإبلاغ القوات المشتركة عن تلك الشاحنة، فقامت القوات بملاحقة الشاحنة في المناطق الرملية، وضُبِطت محمّلة بالذخائر، وسُلمت إلى قسم الشرطة، في مديرية (المخا)؛ للتحقيق مع المهربيين، ويأخذ القانون مجراه.

ويذكر أن القوات المشتركة قد أحبطت عمليات تهريب سابقة لشحنات من الذخائر والأسلحة والأسمدة، ومواد تدخل في صناعة المتفجرات، كانت في طريقها للمليشيات الحوثية.