شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن خدمات علاجية مستمرة لمركز الملك سلمان في اليمن والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:23 مساءً, 19 سبتمبر 2020 م المناطق - الرياض واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 3 حتى 9 سبتمبر 2020م في قسم الطوارئ 10 مستفيدين، وعيادة الباطنية 184 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 173 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 6 مرضى.

كما صرفت الأدوية لـ 195 فرداً، وراجع قسم الخدمات التمريضية 73 مريضًا، وقسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.

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