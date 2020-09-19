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اعتقال رجل حاول تسلق أعلى برج في باريس

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اعتقلت السلطات الفرنسية رجلاً حاول تسلق برج مونبارناس، وهو واحد من أعلى ناطحات السحاب فى العاصمة باريس، ويبلغ طوله نحو 209 أمتار.

ويظهر في الفيديو أن المتسلق ليس لديه أى وسيلة من وسائل الحماية والأمان، وتمكنت الشرطة من القبض عليه بعد إنزالة بحبال من أعلى البرج.

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