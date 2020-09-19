شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال رجل حاول تسلق أعلى برج في باريس والان نبدء بالتفاصيل
اعتقلت السلطات الفرنسية رجلاً حاول تسلق برج مونبارناس، وهو واحد من أعلى ناطحات السحاب فى العاصمة باريس، ويبلغ طوله نحو 209 أمتار.
ويظهر في الفيديو أن المتسلق ليس لديه أى وسيلة من وسائل الحماية والأمان، وتمكنت الشرطة من القبض عليه بعد إنزالة بحبال من أعلى البرج.
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