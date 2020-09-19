شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب كاليفورنيا الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، صباح اليوم السبت، أن زلزالا بقوة 4,6 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وأوضحت الهيئة، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، أن مركز الزلزال يقع على بعد 15,4 كم شرق مدينة لوس أنجلوس، على عمق 17.6 كم، وأشارت إلى أنه لم ترد على الفور معلومات عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

يذكر أن حرائق الغابات تشتعل فى كاليفورنيا، وقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضى بزيارة ولاية كاليفورنيا لتفقد سير عمليات إخماد الحرائق المشتعلة في الولاية منذ نحو شهر، وأكد ترامب - خلال اجتماع مع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - أن سبب الانتشار الكثيف للحرائق يعود إلى فشل الإدارة المحلية في احتواء النيران، وإبعاد المواد القابلة للاشتعال.. مضيفا أن هناك دولا تمتلك الغابات الكثيفة مثل فنلندا والنمسا، ولا تتعرض للحرائق كما في كاليفورنيا بسبب إدراتهم الجيدة، حيث يقومون بالتخطيط لمواجهة الحرائق وتهيئة الغابات والأشجار، على عكسنا.