شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان ينشئ محطتي تحلية في حجّة والان نبدء بالتفاصيل
وأشار محافظ محافظة حجّة اللواء الركن عبدالكريم السنيني، إلى أن هذا التدشين سيخفف من معاناة المواطنين المستفيدين وسيحميهم من الأمراض والأوبئة الناتجة عن المياه الملوثة، مثمنًا دور المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في مساندتها لأبناء اليمن ووقوفها معهم في شتى المجالات.
وأوضح رئيس مؤسسة طيبة للتنمية الدكتور عبدالرحمن خرد، أن المشروع عبارة عن محطتين منفصلتين في مديريتي ميدي وحيران؛ لتحلية المياه وتنقيتها لتصبح جاهزة للشرب، حيث تضخ كل محطة مياه نقية تصل إلى 2,500 لتر في الساعة الواحدة يستفيد منها سكّان المديرتين إضافة الى 1,000 أسرة نازحة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين من خلال المركز في كافة المجالات ولجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.
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