واضافت، أن "الإرهابيين يعملان آمرين في ما يسمى قاطع الرمادي ولاية الأنبار تحت كنى ابو عز الدين، وابو محمود، واشتركا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين أثناء سيطرة داعش الإرهابية على المحافظة آنذاك".
واوضح، أن "من خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا في نيتهم تنفيذ عمليات إرهابية داخل المحافظة بعد أن كانا قد هربا الى إحدى دول الجوار أثناء عمليات التحرير، ليتم تدوين أقوالهما وإحالتهما للقضاء لإكمال أوراقهما التحقيقية لينالا جزاءهما العادل".
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الاستخبارات: القبض على ارهابيين يعملان آمرين بداعش في الأنبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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