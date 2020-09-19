ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا في نادي الهلال السعودي إلى 12 لاعباً

2020-09-19 | 12:05
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يخوض فريق الهلال السعودي مواجهة هامة أمام فريق شاهر خودرو الإيراني، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث تقام البطولة في قطر بنظام الدورة المجمعة.
ويتواجد الهلال السعودي في صدارة ترتيب جدول مجموعته بدوري أبطال آسيا برصيد 10 نقاط، ويحتاج إلى نقطة واحدة فقط من مباراتيه الأخيرتين أمام شاهر خودرو وشباب الأهلي دبي لضمان التأهل رسميًا، إلى دور الـ 16 من البطولة التي يدافع عن لقبها.
وعقب المباراة التي خاضها فريقه أعلن سالم الدوسري لاعب فريق الهلال السعودي إصابته بفيروس كورونا وكذلك تم تأكيد إصابة الإيطالي جيوفينكو بالفيروس، ليُضاف اللاعبين لقائمة مصابي النادي السعودي بالفيروس، ويتأكد غيابه عن مواجهة فريقه المرتقبة المقبلة.
وضربت الإصابات بفيروس كورونا 10 لاعبين داخل صفوف الهلال السعودي، ومع إعلان الإصاباتين الجديدتين، ارتفع عدد الحالات بين اللاعبين إلى 12 لاعبا، بالإضافة إلى مدير الكرة بالنادي سعود كريري.
وتواجد الهلال في قطر من أجل استئناف دوري أبطال آسيا، ومع إجراء الفحوصات الطبية ظهر 5 إصابات في صفوف اللاعبين وهم محمد الواكد وسلمان الفرج ومحمد البريك وحمد العبدان وصالح الشهري، وأضيف لهم بعد ذلك ياسر الشهراني.
وعقب المباراة التي خاضها فريقه أعلن سالم الدوسري لاعب فريق الهلال السعودي إصابته بفيروس كورونا وكذلك تم تأكيد إصابة الإيطالي جيوفينكو بالفيروس، ليُضاف اللاعبين لقائمة مصابي النادي السعودي بالفيروس، ويتأكد غيابه عن مواجهة فريقه المرتقبة المقبلة.
وضربت الإصابات بفيروس كورونا 10 لاعبين داخل صفوف الهلال السعودي، ومع إعلان الإصاباتين الجديدتين، ارتفع عدد الحالات بين اللاعبين إلى 12 لاعبا، بالإضافة إلى مدير الكرة بالنادي سعود كريري.
وتواجد الهلال في قطر من أجل استئناف دوري أبطال آسيا، ومع إجراء الفحوصات الطبية ظهر 5 إصابات في صفوف اللاعبين وهم محمد الواكد وسلمان الفرج ومحمد البريك وحمد العبدان وصالح الشهري، وأضيف لهم بعد ذلك ياسر الشهراني.
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