وقال الجبوري في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، "اؤيد ماجاء بمقالة القاضي فائق زيدان، فقد أورد حقائق تضمنت تشخيص مكامن الخلل بالعملية السياسية وكذلك التحذير من عدم اتمام مقدمات اقامة الانتخابات".



وتابع، أن زيدان "اوضحَ بشكلٍ بيّن ان الاحزاب تمارس أدوارًا متتاقضة بوجهين وجه ملائكي وآخر حزبوي"، لافتا الى أن "المقالة تصلح منهاج عمل لانجاح العملية الديمقراطية".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجبوري مشيدا بمقالة سياسية لزيدان: تصلح منهاج عمل لإنجاح العملية الديمقراطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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