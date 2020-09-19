شكرا لقرائتكم خبر عن أراجوز الإخوان.. محمد ناصر أغرته أموال تركيا للتحريض ضد الدولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلة جديدة اتجهنا فيها هذه المرة لقرية بلياتشو الإرهاب محمد ناصر، الإعلامى الذى باع بلاده على قنوات تركيا المحرضة، وهنا يروى أهله وجيرانه وأصدقاء الطفولة الكثير من الأسرار عن رحلته وتحوله من شاب طموح إلى إعلامى هارب مكروه من الجميع.
ويروى محمد طارق شقيق محمد ناصر الأكبر، والذى يحمل اسما مركبا، سرا جديدا من أسرار محمد ناصر، حيث رفض فى البداية مناصرة رابعة ودعم الاعتصام، قبل أن تغريه أموال تركيا ويسافر إلى هناك مصطحبا أبنائه ويبدأ رحلة العداء لمصر.
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