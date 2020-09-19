شكرا لقرائتكم خبر عن جيران هشام عبد الله يكشفون حقيقته "كومبارس باع الوطن بعد فشله فنيا".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فشل فخان وطنه وباعه بالمال.. هذه كلمات جيران وكل من تابع الكومبارس الإخواني هشام عبد الله، الهارب إلى تركيا، بعدما تبدلت أحواله فى أيامه الأخيرة بمصر، بسبب عدم ترشيحه لأى أعمال فنية، ما أسال لعابه لدولارات القنوات الإخوانية العميلة. Advertisements الهارب هشام عبد الله لا يحظى بأى قبول فى تقديم البرامج، ما ظهر جلياً فى تعليقات المواطنين مع بداية تقديمه لبرنامج "ستوديو 25"، الذى يحاول تقديم الخدمة لقيادات الجماعة الإرهابية، وداعميهم في تركيا، من خلال تقديم "سيت كوم كوميدي، حيث خصص البرنامج لسب وشتم الشعب المصري"، مع توجيه سهام النقد السلبى للأوضاع المصرية سياسيا، واجتماعيا، واقتصاديا، إلا أن نتائج هجومه باءت بالفشل، بل أتت بأثر عكسي، بعدما كشفت الإنجازات التي تحققها الحكومة على أرض الواقع، زيف ادعاءاته.

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