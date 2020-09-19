مقتل شخصين في إطلاق نار بولاية نيويورك الأمريكية- فيديو

قتل شخصان وأصيب 16 آخرون، اليوم السبت، في إطلاق نار في مدينة روتشستر التابعة لولاية نيويورك الأمريكية.
ووفقا للشرطة الأمريكية، وقع إطلاق النار في الجزء الشرقي من المدينة حيث تجري الاحتجاجات، وبحسب شاهد عيان، فإن إطلاق النار يشبه “حرب فيتنام”.
وبحسب الشرطة تم إغلاق العديد من الشوارع، ولم يتم التعرف بعد عن هوية منفذي إطلاق النار والضحايا.
ونظمت حركة (حياة السود مهمة) احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة في الشهور الماضية بعد وفاة المواطن الأسود جورج فلويد (46 عاما) أثناء احتجاز الشرطة له في 25 مايو/أيار بعدما جثم رجل شرطة أبيض بركبته على عنقه لنحو 9 دقائق.
قتل شخصان وأصيب 16 آخرون، اليوم السبت، في إطلاق نار في مدينة روتشستر التابعة لولاية نيويورك الأمريكية.
ووفقا للشرطة الأمريكية، وقع إطلاق النار في الجزء الشرقي من المدينة حيث تجري الاحتجاجات، وبحسب شاهد عيان، فإن إطلاق النار يشبه “حرب فيتنام”.
وبحسب الشرطة تم إغلاق العديد من الشوارع، ولم يتم التعرف بعد عن هوية منفذي إطلاق النار والضحايا.
ونظمت حركة (حياة السود مهمة) احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة في الشهور الماضية بعد وفاة المواطن الأسود جورج فلويد (46 عاما) أثناء احتجاز الشرطة له في 25 مايو/أيار بعدما جثم رجل شرطة أبيض بركبته على عنقه لنحو 9 دقائق.
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