طقس السبت.. أجواء غائمة مصحوبة ببقايا من الأمطار بعدد من المناطق

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد السبت، أن تكون الأجواء غائمة مصحوبة ببقايا من الأمطار بالواجهة المتوسطية والمنطقة الشرقية، مع خلايا عاصفية بأقصى الجنوب، وقطرات أو زخات متفرقة.

وستتشكل بعض الكتل الضبابية في بعض المناطق بالقرب من السواحل المحيطية، فيما سيكون الطقس هادئا في باقي المناطق مع سماء صافية الى قليلة السحب.

وستهب الرياح محليا قوية بالجنوب الشرقي والاطلس وشرق المملكة مع هبوب زوابع رملية في بعض المناطق داخل الأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي وجنوب شرق المملكة.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 12 و18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 16 و22 درجة بالمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول، والسفوح الجنوبية الشرقية وبالقرب من السواحل وسوس، وستكون ما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 39 و44 درجة بأقصى الجنوب، وما بين 34 و39 درجة بالجنوب الشرقي، وما بين 28 و34 درجة بداخل منطقة سوس، وشياظمة، والجنوب الشرقي، وهضاب الفوسفاط و والماس ،والسايس، والريف، والسهول الواقعة غرب الأطلس، وستكون ما بين 24 و31 درجة بالسايس والسهول المحيطية، وما بين 23 و28 درجة بالواجهة المتوسطية والشمال الشرقي و المرتفعات.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز، ومابين طرفاية وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.