نقطة نظام.. نبض السياسة

استضاف برنامج «حديث مع الصحافة»، الذي تبثه القناة الثانية، مساء أول أمس، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي. حظيت الحلقة باهتمام ومتابعة، ظهرا من خلال تفاعل ونقاشات شبكات التواصل الاجتماعي، والتي يقال عنها إنها لا تتابع المواضيع الجدية، وتفضل النقاشات البعيدة عن السياسة والأحزاب والمؤسسات…

الحلقة، وعلى الرغم من أن ضيفها قال الكثير مما يمكن الاتفاق أو الاختلاف معه، فإنها كشفت هول الفراغ الذي يعرفه الفضاء العام من حيث النقاشات والحوارات التي يفترض أنها تؤطر الرأي العام، وتفسح المجال أمام الآراء والمواقف السياسية للتفاعل في ما بينها، ومن ثم الارتقاء بوعي المواطنين.

هذا البرنامج، الذي بات أشبه ببيضة الديك في الإعلام العمومي، كان يبث مرة كل أسبوع في المواسم السابقة، ليتحول إلى موعد نصف شهري، بالتناوب مع برنامج حواري آخر كان يقدّم أسبوعيا، هو برنامج «مباشرة معكم»، وهو ما يعني، في حقيقة الأمر، حذف برامج حوارية من شبكة برامج الأسبوع.

وبالنظر إلى الوقع الإيجابي الذي تخلّفه محاورة السياسيين في البرامج التلفزيونية، من حيث إثارة النقاشات وإشراك المواطنين وتوسيع دائرة الاهتمام والمشاركة، فإن هذا التجريف المتواصل للمشهد السياسي يثير الكثير من الاستغراب والتعجب.

كما يبعث هذا القحط في البرامج الحوارية السياسية تساؤلات كبيرة حول جدوى وضع دفاتر التحملات الخاصة بقنوات الإعلام العمومي، وما إن كانت النصوص القانونية وهيئات الرقابة، وهي الهاكا في هذه الحالة، باتت مجرد صدفات فارغة.