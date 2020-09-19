أم الفحم: إصابات كورونا النشطة ترتفع إلى 705

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت مدينة أم الفحم 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، يوم أمس الجمعة، وفق ما جاء في بيان صدر عن البلدية، اليوم السبت.

وجاء في البيان أن "عدد الإصابات النشطة بلغ 705 إصابات لغاية الآن، ليصل مجمل المصابين منذ بداية الأزمة إلى 1893، بينهم 1188 حالة شفاء".

ولفت إلى أنه "محطة فحوصات كورونا في السوق البلدي لمؤمني صناديق المرضي، تعمل اليوم السبت من الساعة الرابعة عصرا حتى السابعة مساءً".

وبلغ مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المجتمع العربي (لا يشمل المدن المختلطة)، حتى صباح الأربعاء الماضي، 26,457 حالة على الأقل، وفقا للمعطيات الصادرة عن الهيئة العربية للطوارئ.

وارتفع عدد الإصابات النشطة في البلدات العربية الى 8,471 على الأقل (لا يشمل البلدات مع عدد مصابين أقل من 15 وكذلك المدن المختلطة).