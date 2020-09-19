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شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية دبي تغلق مقهى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والان مع التفاصيل
السبت 19 سبتمبر 2020
أغلقت اقتصادية دبي، بالتعاون مع دائرة السياحة بدبي، مقهى لعدم ارتداء الكمامة من قبل أحد أعضاء فريق العمل، إلى جانب عدم تطبيق التباعد الجسدي بين الزبائن للحد من انتشار كوفيد-19، كما خالفت 7 منشآت تجارية في المراكز التجارية.
وأصدرت اقتصادية دبي 5 تنبيهات بحق مقهى وعدد من المحلات التجارية لعدم وضعها الملصقات الأرضية الخاصة بالتباعد الجسدي، وذلك في المدينة العالمية، وعدد من المراكز التجارية ومنطقة البدع.
في حين بلغ عدد المنشآت التجارية المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية 660 محلاً.
وشددت اقتصادية دبي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز في المنشآت التجارية عبر تطبيق مستهلك دبي.
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