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شكرا لقرائتكم خبر عن أمل كلوني تستقيل احتجاجا على مشروع قانون بريطاني ينتهك الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل
السبت 19 سبتمبر 2020
أعلنت أمل كلوني استقالتها من منصب المبعوث البريطاني لحرية الصحافة معربة عن "استيائها" لإقدام الحكومة البريطانية على "انتهاك القانون الدولي" فيما يتعلق باتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وقالت المحامية الحقوقية إنه من "المؤسف" أن يعتزم بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، "انتهاك" اتفاق البريكست الذي وُقع العام الماضي.
وأكدت أنها لن تتمكن من نصح الآخرين باحترام الالتزامات القانونية بينما "تعلن المملكة المتحدة أنها لا تعتزم أن تفعل ذلك".
وكان جونسون إنه لا يريد استخدام الصلاحيات التي من المتوقع أن يحصل عليها بموجب مشروع قانون تنظيم السوق الداخلي البريطاني وهو القانون الذي أثار جدلا لكونه يتجاوز الاتفاق الأوروبي.
لكن جونسون أكد على أن هذا التشريع ضروري لمنح الحكومة الصلاحيات اللازمة لحماية المملكة المتحدة، خاصة أيرلندا الشمالية حال انهيار المحادثات التجارية وتصرف الاتحاد الأوروبي "بطريقة تتنافى مع المنطق".
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