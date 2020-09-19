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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مطلوب في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بالأردن والان مع التفاصيل
السبت 19 سبتمبر 2020
أفاد الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن بمقتل مطلوب وإصابة شخصين أحدهما من رجال الأمن العام اليوم السبت خلال تبادل لإطلاق النار جنوب العاصمة عمان.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا ) اليوم الناطق الاعلامي قوله إن القتيل بحقه 11 طلبا أمنيا من بينها إطلاق عيارات نارية باتجاه مركز أمن ذيبان، مشيرا إلى أنه تم فجر اليوم تحديد مكان تواجد المطلوب برفقة عدد من الاشخاص في محافظة مادبا / 33 كم جنوب عمان / حيث توجهت قوة أمنية للمكان لإلقاء القبض عليه .
وأضاف أن الشخص المطلوب وفور مشاهدته للقوة الأمنية قام بإطلاق عيارات نارية باتجاههم ما أدى لإصابة أحد رجال الأمن العام (وهو قيد العلاج)، لافتا إلى أنه تم الرد عليه ومن معه بالمثل ما أدى إلى إصابة الشخص المطلوب ووفاته وإصابة شخص اخر ممن كانوا برفقته وجرى ضبط سلاح ناري وبدأت التحقيقات.
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